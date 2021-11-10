РИАМО - 10 ноя. В районе Крюково Зеленоградского административного округа столицы установят стелу «Крюково - район воинской доблести города Москвы». Соответствующее постановление приняли на заседании в среду депутаты Мосгордумы, передает корреспондент РИАМО.

Проект постановления «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения» представил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Предложение (об установке стелы - ред.) поступило от исполняющего обязанности первого заместителя руководителя департамента культурного наследия города Москвы Л. В. Кондрашева в связи с присвоением указом мэра Москвы <…> району Крюково города Москвы почетного звания «Район воинской доблести города Москвы» и 80-летием Битвы за Москву», - рассказал Герасимов.

По его словам, стелу «Крюково - район воинской доблести города Москвы» установят в 15-м микрорайоне вблизи Михайловского пруда. Стела посвящается подвигу защитников Родины, проявивших мужество, стойкость и героизм в боях Великой Отечественной войны на территории Крюкова.

В проект постановления также был включен вопрос о расположении существующего памятника генералу уголовного сыска Российской империи Аркадию Кошко. Проектом предлагалось перенести памятник в пределах Тверского района столицы.

Постановление было принято, памятник перенесут из сквера на пересечении улицы Петровки и 2-го Колобовского переулка на новое место. Он будет установлен перед входом в здание департамента государственной службы и кадров министерства внутренних дел РФ по адресу: Газетный переулок, 6.

«Наше решение уже вызвало положительный отклик и благодарность от ветеранского движения. Очень надеюсь, что нам дастся открыть стелу к 5 декабря, 80-летию начала Битвы за Москву. Наш долг и святая обязанность чтить память героев, которые защитили наш город от фашистских захватчиков», - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.