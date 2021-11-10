РИАМО - 10 ноя. Согласно социологическому опросу ФОМ, 75% россиян считают, что перепись нужна, а 64% граждан уверены, что участие в ней – долг каждого гражданина. Об этом сообщает сайт Всероссийской переписи населения.

По данным на 8 ноября, в стране переписались свыше 120 млн человек. Это 85% населения страны и из них более 23 млн прошли перепись на портале госуслуг.

На открытый вопрос: «С какой целью проводят Всероссийские переписи населения?» 58% ответили: для выяснения численности и структуры населения, демографической статистики. Среди остальных ответов: для планирования, прогнозирования, принятия решений на основе полученных данных; для выяснения положения дел в стране, проблем населения; улучшения жизни людей и т.д. 75% респондентов считают, что перепись проводить «скорее нужно». Это больше, чем в аналогичном опросе ФОМ, посвященном ВПН.

С точкой зрения, что участие в переписи – долг каждого, сейчас согласны большинство опрошенных в каждой возрастной категории, в том числе 18-30 лет (47% согласны, 11% затруднились ответить). Предпочтительный вариант участия в переписи для 36% — дождаться переписчика дома, для 27% — переписаться по интернету, 9% рассчитывают самостоятельно дойти до переписного участка. Большинство выбравших этот вариант (13%), как и дождаться визита переписчика (53%) — в возрастной категории 60+.

Онлайн-перепись выбирают 48% опрошенных в возрасте 18-30 лет и 39% – 31-45 лет. 46% респондентов считают: перепись лучше проводить дистанционно (с использованием разных форм удаленного опроса), 32% – за смешанный формат (включающий общение с переписчиками и онлайн).

Дистанционный способ участия во ВПН только один — через портал госуслуг. По телефону опросы не проходят. Перепись на портале оказалась востребованной: в ней участвуют 1-1,5 млн человек ежедневно, а в ряде регионов за первую неделю — более 10% населения — значительно больше, чем прогнозировалось. С учетом большого числа желающих возможность онлайн-переписи на госуслугах продлена до 14 ноября (планировалась до 8 ноября).