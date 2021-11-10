РИАМО - 10 ноя. Штраф более 100 тыс. рублей наложили инспекторы эконадзора на химическую компанию «Лик» из Рошаля. В ходе административного расследования компанию уличили в сбросе загрязняющих веществ в сточные воды, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Лик» занимается производством лаков и красок. Во время расследования инспекторы взяли пробы сточных вод предприятия, лабораторный анализ подтвердил нарушение.

«Анализ установил, что в сточных водах с производственной площадки превышены предельно допустимые концентрации нефтепродуктов, железа, аммония и аммонийного азота. В итоге предприятию придется уплатить штраф и довести уровень очистки стоков до нормативных показателей», – сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что это уже не первое нарушение компании. Летом 2020 года «Лик» привлекали к ответственности за сброс загрязненных сточных вод в водосборной зоне реки Воймеги.