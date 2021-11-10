РИАМО - 10 ноя. Из всех участников переписи в Московской области переписные листы на сайте госуслуг заполнили 1,735 млн человек, или 19%, сообщил РИАМО замруководителя Мосстата Александр Кукушкин.

Всего по Московской области в переписи приняли участие 9,049 млн человек.

«На портале государственных услуг по Московской области переписалось 1,735 млн человек, доля от общего количества переписанных – 19%. Остальные – это опрошенные переписчиками, либо они пришли на переписные участки или в МФЦ», — сказал Кукушкин.

Он добавил, что в начале жители медленнее принимали участие в переписи, потому что тогда начиналась информационная кампания и не все еще узнали, что перепись проводится. Со второй недели переписи жители стали активнее принимать в ней участие. Затем, на время нерабочих дней из-за Covid-19, меньше жителей принимало участие в переписи, но сейчас они снова активно в ней участвуют.

«Говорить о содержательных итогах переписи пора рано. Обработка данных продлится до 2022 года. Мы благодарны жителям, принявшим участие в переписи. Люди понимают, что, в зависимости от того, как они примут участие, будет планироваться социально-экономическое развитие. Мы все только выиграем, если сообщим о себе достоверные и полные данные, потому что это связано со строительством социальных объектов, экономическим планированием на будущие периоды, безопасностью. Все это напрямую зависит от численности, структуры населения и других социально-демографических характеристик», — подчеркнул Кукушкин.

Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября.