РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в народной выставке новогодних игрушек советского периода, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Красногорский филиал Музея Победы предложил всем желающим стать авторами народной экспозиции. До 6 декабря жители и гости Красногорска смогут принести в филиал музея на ул. Народного ополчения, 15 свои любимые детские игрушки. Единственное условие – они должны быть изготовлены до 80-х годов прошлого века.

«Солдатики, машинки, мягкие игрушки, новогодние украшения – мы будем рады всем предметам из советского прошлого», – пояснила заместитель заведующего филиалом Оксана Арсентьева.

По ее словам, экспозиция позволит взрослым посетителям вспомнить детство. А маленькие гости услышат от родителей, дедушек и бабушек веселые семейные истории и узнают о новогодних традициях своей семьи.

Выставка откроется 15 декабря и будет работать до конца января 2022 года.

При передаче игрушек оформляются все необходимые документы, после завершения проекта все предметы будут возвращены владельцам. Подробности по телефонам: 8(498)715-83-08, 8(498)715-83-06 и на сайте филиала.