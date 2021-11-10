РИАМО - 10 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 649 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее количество заболевших официально зафиксировали в Одинцовском округе (210), Химках (208), Мытищах (189), Балашихе (183), Люберцах (125), Подольске (119), Истре (111), Ленинском округе (108) и Солнечногорске (104), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

95 случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявили в городском округе Пушкинский, 92 – в Сергиево-Посадском округе, 91 – в Чехове, 88 – в Красногорске, 83 – в Коломне, 73 – в Раменском округе, 54 – в Наро-Фоминском округе, 49 – в Королеве, 45 – во Фрязине, 44 – в Лобне, по 40 – в Луховицах и Электростали, 35 – в Жуковском, 33 – в Щелкове, 32 – в Зарайске, 31 – в Воскресенске.

28 – в Дубне, по 26 – в Реутове и Домодедове, 25 – в Богородском округе, 24 – в Орехово-Зуевском округе, 20 – в Долгопрудном, по 17 – в Егорьевске, Котельниках и Ступине, по 16 – в Клину и Электрогорске, 14 – в Черноголовке, 12 – в Озерах, 11 – в Дмитровском округе, 9 – в Дзержинском, по 8 – в Волоколамском округе, Кашире и Серпухове.

По 7 - в Лыткарине, Ивантеевке и Лосино-Петровском, по 6 – в Краснознаменске и Шатуре, по 4 – в Можайском округе, Рузском округе, Власихе, Шаховской и Павловском Посаде, по 3 – в Лотошине и Пущине, по 2 – в Талдомском округе и Красноармейске, по 1 – в Бронницах и Серебрянных Прудах.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Звездном городке, Рошале, Молодежном и Протвине.

С начала пандемии в Московской области выявлено 547 843 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 296 человек. Выздоровели и выписались 477 977 человек.

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