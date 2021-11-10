РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 ноя. С начала года на железной дороге Павелецкого направления на территории Домодедова произошло 6 смертельных случаев, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Последний случай произошел 28 октября в 20:20. Аэроэкспресс «Москва – Ожерелье» сбил мужчину 1998 года рождения, переходившего железнодорожные пути по наземному переходу на перегоне Бирюлево – Домодедово от ТЦ «Торговый квартал» на улицу Промышленную.

Причиной происшествия стало нарушение правил перехода через железнодорожные пути. При попытке перейти железную дорогу перед приближающимся электропоездом гражданин не среагировал на сигналы машиниста, в результате чего был сбит.