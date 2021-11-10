РИАМО - 10 ноя. Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей на проспекте Мира в Москве днем в среду, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Авария случилась у дома №44. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Водителей попросили объезжать место аварии по Олимпийскому проспекту.

Как сообщает РИА Новости, в аварии пострадала 65-летняя актриса из фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова.

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