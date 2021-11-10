РИАМО - 10 ноя. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что высокая смертность среди пациентов с коронавирусом в стране вызывает тревогу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Она подчеркнула, что увеличение числа выявленных случаев коронавируса в стране связано также с увеличением объемов тестирования.

По словам Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу в стране сейчас составляет 48,4%.

В среду в России был обновлен очередной антирекорд по смертности. За сутки скончалось 1239 россиян с подтвержденным коронавирусом.

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