РИАМО - 10 ноя. Онлайн-конференция «Помощь пожилым людям и соседские сообщества» пройдет 30 ноября и будет посвящена поддержке граждан старшего возраста и формированию территориального уровня общественной заботы. Об этом сообщает пресс-служба НКО «Забота рядом».

В период пандемии в группе наиболее уязвимых лиц неизменно находятся граждане пожилого возраста. При этом существенную роль в поддержке пенсионеров играют соседские сообщества и институт территориального общественного самоуправления.

Коалиция НКО «Забота рядом» создана в марте 2020 года при поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко для заботы о людях старшего поколения. Это крупнейшее в стране сообщество некоммерческих организаций, которые работают в сфере поддержки пожилых людей.

В состав коалиции входят 426 НКО из 68 регионов РФ. Активно работают 19 территориальных ресурсных центров. В составе коалиции числятся свыше 8,5 тыс. постоянных волонтеров, большинство из которых осуществляют добровольческую деятельность на территориях проживания: в микрорайонах, многоквартирных домах, в малых городах и селах.

«За время своей работы мы убедилась, что ТОС, общественные советы микрорайонов и соседские сообщества – это не только уникальный опыт осуществления местного самоуправления, но и уверенный ресурс добровольной заботы о пожилых людях, выявления тех старших, которые не стоят на учете в социальных службах и лишены полноценной поддержки по разным причинам. Мы называем их «невидимыми» пожилыми людьми», – сообщили в организации.

За время работы коалиции НКО «Забота рядом» участники выявили около 6 тыс. «невидимых» старших. Во многом это заслуга органов территориального общественного самоуправления – членов коалиции НКО «Забота рядом». Сегодня их более 50, и ТОС продолжают присоединяться к коалиции.

Накопленный опыт и необходимость его переработки в новые проекты, формирование территориального уровня общественной заботы о старших в России станет повесткой конференции «Помощь пожилым людям и соседские сообщества». Конференция пройдет 30 ноября в 10:00 мск в онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия в конференции можно по ссылке.