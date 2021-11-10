РИАМО - 10 ноя. Московская область занимает первое место среди регионов России по доле жителей, которые приняли участие во Всероссийской переписи населения. Переписались в Подмосковье 9,049 млн человек, сообщил РИАМО замруководителя Мосстата Александр Кукушкин.

«Московская область занимает сейчас первое место. Переписано 117% от расчетной численности населения», — сказал Кукушкин.

Он пояснил, что в переписи приняло участие больше человек, чем было указано в ожидаемой численности населения региона. Более точные сведения будут получены в дальнейшем, после обработки всех данных. Показатель является предварительным, вся информация будет проверяться на этапах обработки данных.

«Округа с наибольшим приростом: Истра, Ленинский, Солнечногорск, Шатура, Наро-Фоминский, Домодедово, Лотошино, Лосино-Петровский», — уточнил Кукушкин.

Он отметил, что наибольший прирост населения был выявлен в садоводствах, дачных поселках, садовых товариществах, в новых домах, построенных в 2019-2021 годах.

Кукушкин пояснил, что данные по ожидаемой численности населения были сформированы еще в 2019 году, а затем уточнялись.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. В этом году жителям РФ впервые предлагается самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг. Для этого достаточно создать стандартную учетную запись на сайте gosuslugi.ru и ввести данные своего СНИЛС.