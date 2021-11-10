РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил футбольный клуб «Балашиха» с победой на чемпионате Московской области среди любительских команд лиги А.

Команда, возглавляемая главным тренером Дмитрием Зайцевым, завоевала право на участие в Футбольной национальной лиге.

В заключительном матче чемпионата балашихинцы разгромили в гостях ивантеевский «Легион» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Сергей Колычев, Валерий Соседко и вышедший на замену Дмитрий Агапцев.

В последнем туре лиги команда оформила первое в истории балашихинского футбола чемпионство. Кроме того, в октябре 2021 года футболисты клуба стали победителями Кубка Московской области среди команд лиг А и В.

«Поздравляю наших футболистов и тренерский состав!» - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Следующий матч, который проведет ФК «Балашиха», - финал чемпионата России среди любительских команд. Он пройдет в Сочи с 13 по 21 ноября.