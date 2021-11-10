РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Заливку катка начали на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Процесс намораживания льда на спортивной арене площадью 6,5 тыс. кв. м займет порядка 12 дней.

«Сейчас идет проливка основания для того, чтобы убрать пустоты и воздух. Так лед правильно встанет на основание, без трещин и изменений пласта ледовой площадки. Это сложный технологический процесс», - подчеркнул заместитель генерального директора по физической культуре и спорту МАСОУ «Зоркий» Вячеслав Манкос.

Он также отметил, что совсем скоро начнутся тренировки и игры по хоккею с мячом, а также занятия по фигурному катанию. Первый в этом сезоне матч на ледовом поле состоится 20 ноября в рамках чемпионата России по хоккею с мячом (Суперлига). ХК «Зоркий» встретится с нижегородской командой «Старт».

Всего в муниципалитете этой зимой для жителей и гостей округа будут открыты 38 катков. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Дмитрий Герман.