РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Жители подмосковного Подольска почтили память горожан, погибших при исполнении служебного долга, в ходе торжественного мероприятия в микрорайоне Дубровицкий, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Виталий Серяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В среду в Дубровицкой СОШ им. Героя России Александра Монетова с соблюдением мер эпидбезопасности прошло торжественное мероприятия, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел России. В нем приняли участие начальник территориального отдала «Дубровицкий» Виталий Серяков, родители сыновей, погибших при исполнении служебного долга в Чечне, сотрудники полиции и многие другие.

В ходе мероприятия участники поздравили сотрудников полиции с праздником, пожелали мирного, чистого неба над головой, благополучия и успехов в дальнейшей нелегкой, но такой нужной стране службе.

В рамках проведения мероприятия начальник теротдела «Дубровицкий» пообщался с жителями и выслушал их проблемы.