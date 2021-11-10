РИАМО - 10 ноя. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников центра кинологической службы в Дубне с Днем сотрудника органов внутренних дел России. В регионе функционируют три центра, где готовят собак для обеспечения общественной безопасности, центр в Дубне работает более 30 лет и является самым старым в Подмосковье. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Поздравляю вас с этим праздником, который мы традиционно отмечаем 10 ноября. И в вашем лице хочу поздравить всех сотрудников полиции, большую армию людей, которые обеспечивают правопорядок и защищают жителей Подмосковья», – сказал Воробьев.

В центре в Дубне работают 14 человек, в настоящее время здесь тренируют 18 собак: немецких овчарок, русских спаниелей и малинуа (бельгийская овчарка). С собакой этой породы по кличке Муха инспектор-кинолог Татьяна Мишина недавно отыскала пропавшего ребенка в Балашихе. Сейчас инспектор воспитывает 3-летнего Джокера, который после сдачи экзаменов поступит на службу.

«Лучшие качества малинуа – способность выдерживать длительные нагрузки. Это бывает крайне необходимо в нашей работе, когда приходится большое количество помещений обследовать, например, школы в несколько этажей или торговые центры. Собака не устает», – отметила Мишина.

Раскрытие преступлений

Благодаря своему острому нюху собаки-полицейские помогают раскрывать преступления, обнаруживать запрещенные вещества и устройства. Они также участвуют в охране общественного порядка.

«Я работаю здесь уже 21 год. Этот учебный центр – один из лучших по подготовке собак по различным направлениям. Здесь создана отличная база, хорошие методики – и теоретические, и практические. Как правило, служебные собаки уходят «на пенсию» после 8 лет. Но если они хорошо работают, то продолжают это делать», – сказала старший инспектор-кинолог центра кинологической службы в Дубне Елена Кулагина.

Замначальника центра кинологической службы ГУ МВД России по Московской области, майор полиции Алексей Шувиков рассказал, что специалисты выезжают с собаками на места происшествий, чтобы найти вещественные доказательства, в том числе выброшенные, потерянные, спрятанные преступником предметы.

«Собаки пытаются проработать запаховый след, что дает возможность показать, куда двигался преступник, и отыскать его. В ряде случаев преступления раскрывались нашими кинологами», - отметил Шувиков.

Центр кинологической службы в Дубне курирует закрепленные кинологические подразделения Подмосковья и помогает коллегам в подготовке служебных собак. В центре регулярно проводят учебно-дрессировочные сборы. Специалисты вместе с собаками приезжают в Дубну и проходят обучение в течение 3 месяцев. После окончания обучения проводят итоговую аттестацию кинологов и проверяют подготовку собак для выполнения служебных обязанностей.