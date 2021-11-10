РИАМО - 10 ноя. В рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика» назван победитель премии «Транспортная безопасность России — 2021». Им стал Московский метрополитен, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В московской подземке работает служба безопасности. Она уже становилась лучшим спецподразделением по версии премии в 2019 году.

«По поручению мэра Москвы мы делаем все для безопасности в транспорте. Помимо настоящих профессионалов, которые работают в нашей службе безопасности, у нас есть и самое современное техническое оснащение — система распознавания лиц», — сказал заммэра города, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что благодаря системе распознавания лиц с сентября 2020 года в подземке задержали свыше 2,5 тыс. человек, находившихся в розыске.