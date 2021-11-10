РИАМО - 10 ноя. В Москве началась проверка после того, как 30-летняя женщина написала заявление в полицию о том, что ее изнасиловала знакомая, сообщает kp.ru.

Как рассказала заявительница, она пришла на день рождения к своей знакомой. Ей в этот день исполнилось 41 год.

Инцидент произошел в квартире на улице Генерала Белова на юге столицы. Женщины посидели немного, выпили вина и, когда гостья собиралась уходить, именинница набросилась на нее, сняла с нее одежду и изнасиловала.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Москвичка узнала, что ее изнасиловали, посмотрев порно в соцсетях>>