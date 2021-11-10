РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Комиссия проверила качество ремонта в подъездах домов на проспекте 50-лет Октября в микрорайоне Климовск Подольска и выявила ряд недочетов, там нужно убрать провода в кабель-каналы, провести генеральную уборку, установить выключатели, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Депутат фракции «Единая Россия» Олег Паскарь совместно с директором МУП «СЕЗ» Александром Громовым и с исполняющим обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска Вячеславом Назаровым проверил, как выполнили ремонт в подъездах домов №№16 и 16А на проспекте 50-лет Октября.

Жители ремонтом в целом довольны, но попросили устранить ряд недочетов: убрать провода в кабель-каналы, провести генеральную уборку, установить выключатели.

«Еще жители поинтересовались, почему нельзя красить подъезды масляной краской, ведь за ней проще ухаживать. Сейчас используют водоэмульсионную краску. Это делается в соответствии с законодательством и в целях безопасности, так как в случае пожара масляная краска выделяет едкие химические вещества», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также жители высказали недовольство уборкой в подъездах. Управляющая компания отметила все требования и пообещала исправить ситуацию. Депутат и представитель администрации взяли ситуацию под свой контроль.