РИАМО - 10 ноя. На портале mos.ru опубликован предварительный перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом по кадастровой стоимости, сообщается на официальном сайте мэра города.

Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский отметил, что с начала года специалисты провели 8,6 тыс. мероприятий по определению вида фактического использования объектов недвижимости.

«Из них 3,8 тыс. зданий и сооружений, а также 4,8 тыс. помещений. В прошлом году в перечень объектов, налог для которых исчисляется от кадастровой стоимости, было включено 6576 объектов общей площадью 19 млн кв. м», — сказал он.

Точный список объектов подготовят до 30 ноября.