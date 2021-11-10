РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил представителей МУ МВД России «Люберецкое» с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации округа.
10 ноября российская полиция отмечает свой главный праздник – День сотрудника органов внутренних дел.
Отдельные слова благодарности глава адресовал ветеранам службы.
«Спасибо за ваш опыт, мудрость, за вашу работу! От всей души желаю всем сотрудникам ОВД благополучия, здоровья, мирного неба, семейного счастья, профессионального роста!» – добавил Ружицкий.
Сотрудникам полиции вручили знаки отличия, почетные грамоты, а также 3 сертификата на предоставление жилых помещений.
В состав МУ МВД России «Люберецкое» входят 5 отделов полиции, расположенных на территории городского округа Люберцы.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии