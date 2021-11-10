«На территории Люберец несут службу более тысячи полицейских. Благодарен начальнику МУ МВД России «Люберецкое» Евгению Романцеву и всему личному составу за мужество, доблесть, добросовестный труд, верность выбранной профессии! Второй год подряд вы несете службу в сложных условиях – во время пандемии коронавируса. Каждый день вы рискуете своим здоровьем, подвергаете жизни опасности, охраняя покой наших граждан, обеспечивая безопасность и комфорт люберчан», – отметил Ружицкий.