РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 119 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 20 972 случая заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 2 649 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 547 843 случая Covid-19, скончались 9 296 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 477 977 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте.

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