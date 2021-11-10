РИАМО - 10 ноя. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что сейчас уровень коллективного иммунитета в стране составляет 48,4%, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Голиковой, в некоторых субъектах страны уровень коллективного иммунитета к этой инфекции не растет. В их числе Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томская область, Ставрополье и Камчатка.

В стране нужно достигнуть коллективного иммунитета в 80% для того, чтобы победить пандемию.

Врачи в очередной раз призывают делать прививки от коронавируса. Вакцинация проходит бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти пристально следят за развитием ситуации с коронавирусом.

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