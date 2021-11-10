РИАМО - 10 ноя. Полицейские в Дмитровском округе задержали мужчину, подозреваемого в попытке кражи 2 тонн картофеля с поля одного из местных с/х предприятий, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

В полицию обратилась представитель фирмы. Женщина заявила, что неизвестный украл почти 2 т картофеля (45 мешков) на сумму свыше 56 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции <...> установлен и задержан 53-летний местный житель, который погрузил мешки в грузовой автомобиль и пытался скрыться», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту покушения на кражу. Он отпущен по подписку о невыезде, добавила представитель ведомства.