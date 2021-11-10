РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Жителям частного сектора Подольска напомнили о необходимости заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования, его наличие проверяют сотрудники филиала АО «Мособлгаз» «Юг», сообщил комитет по ЖКХ администрации Подольска.

В случае отсутствия договора, а также отказа в допуске сотрудников для выполнения работ по действующему договору, абоненту вручат письменное уведомление о возможной приостановке подачи газа и наложении административного штрафа в размере от 1 до 2 тыс. руб. Если это случится повторно, то от 2 до 5 тыс. рублей.

Сотрудники филиала АО «Мособлгаз» «Юг» постоянно совершают обходы индивидуальных жилых строений Подольска для обследования газового оборудования и его инвентаризации. В ходе осмотра специалисты проверяют на соответствие договору поставки газа, установленное в доме газовое оборудование и наличие договора на его техобслуживание.

Договор на техобслуживание необходимо заключать исключительно со специализированной организацией, выполняющей работы по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО, включенной в реестр министерством энергетики Московской области . Техническое обслуживание газового оборудования необходимо проводить не реже одного раза в год.