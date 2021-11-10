РИАМО - 10 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые видеозаписи с пытками арестантов в саратовской колонии будут изучены правоохранительными органами. Об этом сообщает Газета.ru.

«Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала. Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Владимира Путина уже проинформировали о ситуации с расследованиями. Однако глава государства не может «держать каждый конкретный эпизод под своим контролем».

«Это скорее прерогатива тех органов, которые осуществляют проверки», — добавил Песков.

Ранее проект Gulagu.net опубликовал новую подборку видео издевательств над заключенными в областной туберкулезной больнице УФСИН под Саратовом. По данным правозащитников, пытки совершали другие осужденные, сотрудничающие с администрацией колонии.