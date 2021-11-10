РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В подмосковном Подольске возобновились занятия по губернаторской программе «Активное долголетие» для горожан в возрасте от 55 и 60 лет, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так, дом культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский приглашает 11 и 25 ноября в 11:00 на занятия по изобразительному искусству. Они рассчитаны на новичков и любителей. Каждое занятие участники будут рисовать новые картины. По средам и пятницам в 19:20 и до 21:00 будет проходить «Народное хоровое пение». Занятия бесплатные и рассчитаны на горожан в возрасте от 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Различные уроки и кружки по программе «Активное долголетние» проходят и в других учреждениях культуры округа.