РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 ноя. Спортсмены из Королева заняли 6 призовых мест на чемпионате мира по ашихара-карате, сообщил тренер команды Рамил Гасанов.

Чемпионат мира по ашихара-карате проходил в Бухаресте, Румыния с 3 по 7 ноября. 5 спортсменов из Королева выступали в составе сборной России и завоевали 6 медалей.

«Наши ребята доказали, что они лучшие в мире. Мы привезли 3 первых места, 1 второе место и 2 третьих места. Александр Иванов стал трехкратным чемпионом мира», - сказал Гасанов.

Всего в сборной России 25 спортсменов принесли медали команде, что позволило сборной занять 2 командное место.