РИАМО - 10 ноя. В Подмосковье к аппаратам ИВЛ подключены 650 пациентов с коронавирусом, это рекордный показатель. В предыдущую волну пандемии максимальный показатель составлял 580, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим, что сейчас по вакцинации в очередной раз всплеск, потому что ограничения, которые вводятся, заставляют человека крепко подумать. Это второе. А первое — это, конечно, тяжелые случаи, летальные случаи среди тех, кто не вакцинировался. У нас сегодня рекордное количество пациентов находится на ИВЛ, их уже 650», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что жителей продолжают призывать вакцинироваться.

«Сегодня уровень вакцинации у нас высокий в Московской области, я думаю, что мы с нашими жителями найдем общий язык и дальше», — заключил губернатор.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2649 случаев коронавируса, выздоровели после инфекции 2862 человека. С начала пандемии в регионе выявили 547 843 случая Covid-19, вылечились от коронавируса 477 977 человек.

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