РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. В подмосковном Красногорске в текущем году в 1,6 раза снизилось количество зарегистрированных квартирных краж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в интервью «РИАМО в Красногорске» начальник УМВД России по горокругу, полковник полиции Николай Жуков.

«Часто встречаются кражи автотранспорта и кражи из квартир. Жители всегда воспринимают такие преступления болезненно. Тяжело расстаться с новой машиной независимо от того, застрахована она или нет. Трудно смириться с тем, что в дом залезли посторонние, рылись в личных вещах, перевернули все вверх дном, похитили нажитое за долгие годы», – сказал Жуков.

Он отметил, что удалось сократить число таких преступлений. Так, с начала года зафиксировано 50 краж автомобилей, за аналогичный период прошлого года таких заявлений было 65.

«Также значительно снизилось количество квартирных краж – 45 в текущем году против 73 в предыдущем», – добавил Жуков.

Он уточнил, что полицейским в работе приходится сталкиваться с преступлениями разных категорий. Если говорить о преступлениях против личности, то чаще всего это телесные повреждения, бытовые травмы. В основном они относятся к 115 и 116 статьям УК РФ – «Причинение легкого вреда здоровью» и «Побои».

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