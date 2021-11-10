РИАМО - 10 ноя. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что в стране на 2,1% снизилась заболеваемость коронавируса после окончания периода нерабочих дней, сообщает Федеральное агентство новостей.

В России с 30 октября по 7 ноября был введен режим нерабочих дней. В ряде регионов он начался раньше, также некоторые субъекты продлили этот период.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти внимательно наблюдают за развитием ситуации с коронавирусом.

В среду в России был обновлен антирекорд по числу суточной смертности от коронавируса. За сутки умерло 1239 человек.

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