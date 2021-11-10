РИАМО - 10 ноя. На Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах столицы установят скорость в 50 км/ч, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Такое решение было принято потому, что скорость является главным фактором риска ДТП на дороге. Специалисты уже говорили о том, что тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от скорости. К примеру, ежедневно по Бульварному кольцу проходит 130 тыс. пешеходов.

Известно, что если водитель едет со скоростью в 30 км/ч, то в 90% случаев участники аварии получат легкие травмы. Выше 50 км/ч — вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90%. В Европе сейчас базовая скорость составляет 50 км/ч, в центре городов — 30 км/ч.

При этом отмечается, что днем в центре Москвы средняя скорость не превышает 30-40 км/ч.

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