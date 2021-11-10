РИАМО - 10 ноя. Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной организует V Всероссийский конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства». Конкурс пройдет с 18 ноября по 18 декабря, сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс приурочен ко дню рождения Деда Мороза и направлен на профилактику ДТП в зимний период. К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в зимний период времени с помощью художественно-эстетических навыков и способностей детей.

В задачи конкурса входят активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах в зимний период времени; повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах в зимний период времени; приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах в зимний период времени.

Задачами конкурса также являются привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма в зимний период времени; развитие творческих способностей детей.

В работах должно быть отображено правильное поведение детей на дорогах в зимний период.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru. Подробную информацию по конкурсу можно посмотреть на сайте.