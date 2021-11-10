РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Станцию МЦД-2 Красногорская в подмосковном Красногорске могут перенести на 500 метров ближе к станции Павшино, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь написал о плохом состоянии резинового покрытия на переходе через железнодорожные пути возле станции Красногорская. По его словам, резиновое покрытие лежит неровно, со значительным уклоном. Некоторые секции периодически выпадают.

В ответе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщается, что указанный в обращении находится в компетенции ОАО «РЖД» и его структурных подразделений, и по утвержденному плану мероприятий на текущий год работ в этом месте не предусмотрено.

Министерство направит предложение в ОАО «РЖД» для рассмотрения при формировании мероприятий на следующий плановый период.

«Дополнительно сообщаем, что в рамках 2 этапа строительства МЦД-2 станция Красногорская и переход будут реконструированы, станция будет перенесена на 500 метров ближе к станции Павшино. Сроки реконструкции пока не определены», - заключается в ответе.