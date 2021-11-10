РИАМО - 10 ноя. Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и попросила его повлиять на ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, сообщает Nation News.

В свою очередь, глава российского государства предложил наладить обсуждение ситуации между странами ЕС и Белоруссией.

«Меркель сегодня позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», — сообщил представитель кабмина ФРГ.

Минувшим летом власти Белоруссии сообщили о желании ослабить контроль за потоками нелегальных мигрантов. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко после обострения отношений с Европой.

В ночь на среду из Белоруссии в Польшу прорвались две группы нелегальных мигрантов. Их задержали и вернули обратно.