РИАМО - 10 ноя. Финальное голосование жюри московской премии Urban Awards 2021 состоялось 9 ноября. Победители будут объявлены 24 ноября на грандиозной церемонии награждения, которая пройдет в абсолютно новом event-пространстве — многофункциональном банкетно-концертном комплексе La’Pino Hall. Об этом сообщают организаторы премии.

Комплекс расположен в окружении сосново-березовой рощи на закрытой охраняемой территории. Архитектура комплекса сочетает в себе эстетику природных фактур, элегантный минимализм, элементы hi-tech и новейшие технологии от ведущих мировых производителей.

Только здесь классика и инновации, масштаб и комфорт находятся в безупречной пропорции и создают достойное окружение для самого впечатляющего мероприятия рынка недвижимости.

Гостей церемонии буквально поразит безграничное внутреннее пространство концертного зала, декорации «мегаполиса будущего», футуристические фотозоны и ошеломляющие хиты одной из самых популярных групп современности, бренд которой пока остается в тайне, как и изысканные блюда роскошного банкета.

«Шок от масштаба и высокого уровня организации гарантирован! Ведь не зря юбилей певца Николая Баскова прошел именно на этой площадке», — отмечают организаторы мероприятия.

Прямо на территории La’Pino Hall предусмотрена собственная парковка. Забронировать билеты можно по ссылке.