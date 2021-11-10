РИАМО - 10 ноя. Рабочие приступили к заливке зимнего катка на ВДНХ. Этот каток считается самым большим в городе и в этом году будет напоминать сказочный золотой ключик, сообщает пресс-служба выставки.

Так, уже уложено 504 куб. м труб. Из-за необычной формы катка в его устройстве используются айсматы (охлаждающие трубные системы). Специалисты укладывают их на прямых участках, а гибкие трубы – на изгибах.

Общая площадь катка с инфраструктурой составляет 53 тыс. «квадратов». Площадь льда – 20,5 тыс. кв. м.

Каток будет состоять из основного круга, детского катка, «Аллеи влюбленных» и пешеходного моста «Северное сияние». Также весь сезон будут работать 4 пункта проката на основном катке и отдельный пункт проката на детском катке. Еще гости смогут полюбоваться ключевым арт-объектом в партере фонтана «Каменный цветок».

Каток заработает в конце текущего месяца. Он расположен на Главной аллее от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Ледовыми дорожками окружены знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Кататься там смогут одновременно 4,5 тыс. посетителей.

При катании на ВДНХ будут соблюдены все меры Covid-безопасности.