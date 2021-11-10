РИАМО - 10 ноя. В Волоколамском округе начался экомарафон-переработка «Сдай макулатуру - спаси дерево!», сдать бумагу можно будет до 25 ноября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Марафон идет как соревнование между городскими округами Подмосковья.

Поучаствовать в сборе могут жители муниципальных образований региона, волонтеры, юнармейцы, члены молодежных парламентов, члены патриотических клубов и объединений, студенты, школьники, дети дошкольного возраста, образовательные учреждения муниципальных образований, молодежные центры, а также учреждения и организации любых форм собственности Подмосковья.

Далее вся собранная макулатура будет централизованно вывозиться из муниципалитетов, после чего определятся победители.

Итоги и награждение лучших муниципалитетов состоится в декабре 2021 года.

Пункт сбора в Волоколамске находится по адресу: ул. Возмище, д. 20 (Молодежный центр «Молодёжное содружество»).