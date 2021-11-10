РИАМО - 10 ноя. Роспотребнадзор с начала текущей недели, за 8 и 9 ноября, проверил на соблюдение мер безопасности против коронавируса 124 столичных объекта, среди которых кафе, магазины, аптеки и другие. Нарушения были выявлены в 35 объектах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Чаще всего там не мерили температуру работникам и посетителям, не следили за наличием у людей защитных масок и респираторов, за соблюдением социальной дистанции.

Не было и санитайзеров, дезинфицирующих салфеток для посетителей. Не была обеспечена дезинфекция терминалов для оплаты покупок, транспортерной ленты, дверных ручек, покупательских корзин и тележек.

Помимо этого, не был организован централизованный сбор использованных масок и перчаток.

Проверки проводились и в 40 такси. Выявили 3 нарушения.

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