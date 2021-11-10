РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Жителей Подольска попросили перестать подкармливать белого лебедя на реке Пахре, иначе птица станет ленивой и не улетит на зимовку в теплые края, сообщили в обществе защиты животных «ЗооЩит».

Обратившиеся в «ЗооЩит» очевидцы были обеспокоены тем, что лебедь не улетает на зимовку с реки, а скоро начнутся сильные морозы. Представители общества связались с Минэкологии Московской области и получили консультации 2 специалистов по краснокнижным птицам. Они помогли оценить состояние лебедя, определили его вид и поведение в естественной среде обитания.

Предварительный осмотр птицы издалека не позволял понять в полном объеме, травмирована птица или нет. После нескольких дней наблюдений за поведением лебедя и осмотра птицы вблизи специалисты Минэкологии пришли к выводу, что крыло лебедя в полном порядке и птица не нуждается в медицинской помощи.

Зоозащитники уверили жителей, что поводов для беспокойства нет, птица вполне здорова. Но ее нужно прекратить кормить, иначе она обленится и точно не улетит с Пахры.

«Мы настоятельно просим прекратить подкормку птицы и спокойно лицезреть красавца, без паники. Птице в дикой природе вполне хватит пропитания, все условия ее устраивают. Более того, лебедь может спокойно перезимовать в незамерзающей реке», - заключается в сообщении.