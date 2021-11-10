РИАМО - 10 ноя. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что Россия ответственна за кризис с мигрантами, сообщает Газета.ru.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Матеуш Моравецкий сообщил, что в миграционном кризисе, который наблюдается на границе Белоруссии и Евросоюза, виновата Россия.

Минувшим летом власти Белоруссии сообщили о желании ослабить контроль за потоками нелегальных мигрантов. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко после обострения отношений с Европой.

В ночь на среду из Белоруссии в Польшу прорвались две группы нелегальных мигрантов. Их задержали и вернули обратно.