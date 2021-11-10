РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Жителей Подольска приглашают написать географический диктант 14 ноября в ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента РФ ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Участником диктанта может стать каждый, независимо от возраста, образования, места жительства (прописки и регистрации). Для регистрации необходимо 14 ноября с 11:00 до 12:00 прийти в ДК «Машиностроитель» (мкрн Климовск, ул. Ленина, д. 20). Сам диктант начнется в 12:00.