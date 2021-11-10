РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Хоккеисты подольского «Витязя» пробежали кросс по легкоатлетической дорожке на стадионе «Труд» в среду, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Лишь небольшую паузу длиной в 2 дня позволили себе хоккеисты «Витязя». В среду они начали подготовку к новым победам на стадионе «Труд». Игрокам предстоял кросс – 15 кругов по классической легкоатлетической дорожке именитого подольского стадиона. По дорожке хоккеисты пробежались с удовольствием и даже опережали предусмотренный график.

В Хельсинки на кубок «Карьяла» от «Витязя» уехали: в сборную России Иван Зинченко, а в команду Финляндии – Нико Оямяки и Миро Аалтонен. Команды хозяев и россияне стартуют на турнире матчем между собой 11 ноября. Начало в 19:30.