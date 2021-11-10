РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Ремонт участка дороги от Армейского проезда до бульвара 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики Подольска провели качественно, стоимость работ составила более 4 млн рублей, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Депутат вместе с зампредом комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска Алексеем Тимофеечевым и руководителем ТУ «Кузнечики» Евгением Патрушевым сделал контрольный выезд на отремонтированный участок дороги от дома №3 на Армейском проезде до дома №14 на бульваре 65-летия Победы. Мероприятие прошло в рамках исполнения поручений фракции ВПП «Единая Россия» в Мособлдуме по контролю за ремонтом муниципальных и региональных дорог.

Протяженность отремонтированного участка дороги составляет 1,108 км, площадь - 7,7 тыс. кв. м. Стоимость работ составила более 4 млн рублей. Подрядная организация ООО «Гранит 001» работы выполнила качественно и без нареканий.

Всего на территории Подольска в текущем году запланировали отремонтировать 64 дороги муниципального значения общей протяженностью 28,305 км и площадью 196,5455 тыс. кв. м. По состоянию на сегодняшний день работы завершили на 59 объектах.