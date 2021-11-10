РИАМО - 10 ноя. Абоненты Beeline снова могут оплачивать парковку и пополнять парковочный счет в Москве через СМС, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее по техническим причинам на стороне Beeline у абонентов наблюдались временные ограничения при пополнении парковочного счета и оплате парковки через СМС. Остальные операторы и сервисы были доступны в полном объеме.

Сервис пополнения парковочного счета и оплаты парковки через СМС у абонентов Beeline сейчас работает стабильно.

По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 3210 с мобильного или +7 495 539 54 54.