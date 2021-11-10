Район Восточный, расположенный в одноименном округе, можно назвать весьма необычным. Он состоит из двух поселков, соединенных водоканалом и автодорогой, а попасть в некоторые места можно только по пропускам. Жители жалуются на отсутствие досуга, но при этом у них есть повод гордиться своим районом: когда-то сюда даже заглянул мэр Лондона. Москвичи объяснили, почему выбрали Восточный район для жизни, и рассказали, чего им не хватает.

Золотой щит и серебряная ель

предоставлено сообществом «ВКонтакте» «Мой район: Восточный»

О древней истории Восточного района в наше время известно не так много. Ранее здесь располагалось село Щитниково, название которого произошло от слова «щитник», что означает воин или оруженосец.

Район, состоящий из двух поселков – его одноименной части и района Акулово, неразрывно связан с водной стихией. Так, поселок Восточный создавался для обслуживания Сталинской водопроводной станции, которая была введена в эксплуатацию в 1937 году. Тогда по каналу «Москва – Волга» в столицу пришла волжская вода. Позже, в 1939 году, указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт отнесли к категории рабочих и присвоили ему название «Сталинский Поселок».

Сложную систему жизнеобеспечения создали менее чем за пять лет, ведь эта стройка была делом государственной важности – на тот момент Мытищинский водопровод не справлялся с растущими потребностями москвичей. Уже в 1961 году он был переименован в Восточный.

Поселок Акулово появился при схожих обстоятельствах – для обслуживания гидротехнического узла. Ради этого пришлось заполнить местное водохранилище, на берегу которого позже построили жилые дома. Сейчас Акуловский водоканал, по которому вода попадает на Восточную станцию, считается стратегическими объектом и тщательно охраняется.

Герб Восточного района украшают золотой воинский щит и серебряная ель. Первый призван напоминать о давнем названии, а вторая – о красивых деревьях, растущих в охранной зоне вдоль водопровода.

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Автостопщики, пенсионеры и дрифтеры

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Одна из особенностей Восточного района заключается в том, что в него входят городские территории, не имеющие границ с основной частью Москвы.

Район состоит из двух поселков: Восточного на Щелковском шоссе и Акулово на берегу Учинского водохранилища. Любопытно и то, что две части отделяет друг от друга расстояние примерно в 30 километров. Они соединены водоканалом и закрытой автодорогой, а проезд на некоторые территории осуществляется только по пропускам.

Устроен район тоже необычно. Высоток здесь немного – в основном Восточный застроен старыми четырехэтажными зданиями. В поселке Акулово вовсе не более двух десятков домов и даже нет улиц. Южная часть поселка занята садовыми участками ТСН «Труженик».

Квартиры в Восточном снимают редко – чаще их покупают. Цены на недвижимость в среднем варьируются от 7 до 10 миллионов рублей. К слову, проживает в Восточном всего 12-13 тысяч человек. В основном это зрелые люди, семейные пары и пенсионеры.

Местные жители оценивают район как спокойный и скучный, но и здесь не обходится без инцидентов.

«Из криминала у нас любители выпить и дрифтеры. Наиболее опасно, как мне кажется, в районе садового товарищества «Труженик». Да и полиции у нас мало», – рассказывает представитель администрации группы «ВКонтакте» «Мой район: Восточный».

«Поскольку я живу на окраине, то нередко встречаю автостопщиков – некоторых ребят я даже подвозила. А вот мой муж рассказывал, что на окраине можно нередко встретить не самый лучший контингент. Кроме того, не так далеко от нас криминальное Гольяново», – рассказывает местная жительница Александра.

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Проблемы с транспортом

предоставлено сообществом «ВКонтакте» «Мой район: Восточный»

С транспортной доступностью в Восточном ситуация обстоит не очень хорошо. Район не связан ни с Москвой, ни с соседним районом Янтарный (Балашиха), метро здесь тоже нет. Чтобы добраться до ближайшей станции – «Щелковской» – некоторым жителям приходится приложить массу усилий.

«На Щелковском шоссе, главной дороге района, регулярно образуются пробки, из-за которых время в пути на маршрутке или автобусе до метро может занимать от 20 минут, а иногда растягиваться значительно сильнее», – рассказывает один из местных жителей.

«Если мы говорим о Восточном, то от Акулово до метро можно добираться более часа», – добавляет Алексей.

Передвигаются жители в основном на автобусах и маршрутных такси, таким же способом можно добраться и до платформы Мамонтовская Ярославского направления Московской железной дороги. Добираться из одной части района в другую тоже приходится на общественном транспорте.

Проблема с транспортом затрудняет выезд в другие части города, который необходим из-за не самых развитых инфраструктуры и сферы досуга. В районе действует пара школ и больница. Правда, по словам местных жителей, с медуслугами тоже не все так гладко: часто от врачей можно услышать, что лучше «доехать до Москвы».

«Салон красоты есть в соседнем Изумрудном, это минут 20 пешком. Фитнес – в соседнем Янтарном. Но это практически в Восточном. Супермаркетов хватает, но крупный шопинг –это 100% выезд. Есть кружки и секции, но не хватает кинотеатров, кафе и ресторанов. Из развлечений у нас – летний каток и зимний футбол, некоторые ездят в новый ТРЦ на Щелковской», – рассказывает представитель администрации группы «ВКонтакте» «Мой район: Восточный».

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«Зеленое море» и визит мэра Лондона

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Восточный славится своими зелеными зонами, уютной атмосферой и неплохой экологией. В районе располагаются парк «Южный» и несколько скверов. Например, сквер у красивого храма Великомученика Димитрия Солунского. В 2016 году здесь была восстановлена историческая еловая аллея: высадили 46 саженцев голубых елей – такие же деревья росли здесь в послевоенные годы.

Любопытно взглянуть на сквер «Брошенный сад»: когда-то на этом месте были ясли и детский сад, который снесли. Заброшенное пространство обрело новую жизнь и превратилось в зеленую зону. Также здесь можно сфотографироваться со скульптурной группой «Медведи». Еще местные любят проводить время в парке «Южный», где есть летняя сцена, площадка для выгула собак и парковка.

Из прочих достопримечательностей можно выделить мемориальный комплекс, возведенный в честь воинов погибших в годы ВОВ, и ансамбль Сталинской водопроводной станции, сохранившийся еще с конца 30-х годов прошлого века. Поводом для гордости местных жителей стал и визит мэра Лондона в году в 1955 году.

Нашлось в Восточном место и для загадки.

«У нас есть байка, что, если ночью прийти к мемориалу на улице Главной, можно услышать звук проходящего глубоко под землей поезда секретного «Метро-2». Многие в это верят, ну, а правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем», – заключает Алексей.

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