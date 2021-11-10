РИАМО - 10 ноя. В Кремле не рассматривают возможность сохранения QR-кодов о вакцинации против коронавируса после окончания пандемии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока трудно говорить о том, сколько еще будет продолжаться пандемия. В среду в стране был вновь зафиксирован антирекорд по суточной смертности Covid‑пациентов.

«Послушайте, нет, нет рассматривается (возможность сохранения QR-кодов после пандемии -ред.), потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России начали обсуждать техническую возможность запуска системы проверки QR-кодов у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний.

Ранее Песков говорил о том, что в стране не приняли решения об обязательной вакцинации от коронавируса.

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