РИАМО - 10 ноя. В среду депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», бюджет фонда на 2022 год увеличится на 11%, или 35 миллиардов рублей, по сравнению с 2021 годом, передает корреспондент РИАМО.

«Планируемый объем доходов бюджета МГФОМС на 2022 год предлагается в объеме 359,546 миллиарда рублей. На 2023 год - 377,586 миллиарда рублей, на 2024 год - 398,141 миллиарда рублей. <…> Бюджет сбалансирован, ни дефицита, ни профицита нет», - рассказал директор Московского городского фонда ОМС Владимир Зеленский.

По его словам, бюджет фонда в 2022 году будет увеличен на 35 миллиардов рублей, или 11%, по сравнению с 2021 годом. Основным источником доходов бюджета Московского городского фонда ОМС являются субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС.

Кроме того, доходы МГФОМС формируют трансферты из бюджета города Москвы. Это трансферты на базовую программу ОМС, на дополнительные виды и условия медицинской помощи, которые не включены в базовую программу ОМС, а также трансферты из городского бюджета на оплату медицинской помощи неидентифицированным и незастрахованным гражданам.

«Основные расходы - оплата медицинской помощи нашим москвичам, застрахованным в Москве. В 2022 году на оплату медицинской помощи нашим москвичам будет направлено из ОМС 317,9 миллиарда рублей. <…> В 2023-м - 334 миллиарда рублей, в 2024 году - 352,6 миллиарда рублей», - добавил Зеленский.

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова также добавила, что в этом году значительные средства МГФОМС были направлены на медицинскую помощь заразившимся коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день эти затраты достигли 60 миллиардов рублей.