РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 ноя. В Домодедове за сутки выявили 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 16 259 случаев инфекции, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 2 649 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 547 843 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 296 человек. Выздоровели и выписались 477 977 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>