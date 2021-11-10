РИАМО – 10 ноя. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка ЗЕНИТ на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Агентство отметило улучшение качества активов и капитализации, сильную ликвидность, а также растущую прибыльность бизнеса Банка. При этом позитивное влияние на позиции Банка ЗЕНИТ оказывают поддержка и рейтинг мажоритарного акционера — компании ПАО «Татнефть».

«Банк ЗЕНИТ продолжает наращивать объемы бизнеса в стратегических сегментах. Кредитный рейтинг на уровне ВВ отражает надежность и устойчивость банка. Позитивная динамика ключевых показателей подтверждает прогнозы на текущий год и создает основу для достижения бизнес-целей в 2022 году», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.