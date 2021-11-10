РИАМО - 10 ноя. Восемь турпроектов Московской области оказались в финале конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2021», сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Таким образом, в финал вышли три проекта в номинации «Лучший маршрут в городе»: маршрут «Фабричное Раменское», «Коломенский трамвай желаний» и «Приключения в уездном городе Подольске». Проект «Карта города Павловский Посад» в номинации «Лучшая туристическая карта (город)», а проект «Прозрачный след. От камушного промысла к современным технологиям» (Клин) в номинации «Лучшая музейная экскурсия».

Также квест «Тайны Марины Мнишек» в Коломне оказался в финале номинации «Лучший приключенческий маршрут», а экскурсия для детей с Фаролеро в Сергиевом Посаде в номинации «Лучший детский маршрут».

Кроме того, павловопосадская фабрика «Иней» по производству елочных украшений вышла в финал номинации «Лучший маршрут на действующее производство».

Финал конкурса пройдет 24-26 февраля в Перми. Участвовать в финале будут 275 проектов из 53 российских субъектов.

Премию учредили 7 лет назад. Она создана по инициативе председателя правления Фонда развития общественных связей Region PR Геннадия Шаталова.

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